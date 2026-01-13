Бражник о Евро-2026: «Мы улучшаем игру в защите с каждым матчем»
Главный тренер заявил, что команда прогрессирует, несмотря на два последних поражения в товарищеском турнире
около 5 часов назад
Главный тренер сборной Украины Вадим Бражник положительно оценил подготовку команды к чемпионату Европы, несмотря на два недавних поражения на товарищеском турнире Yellow Cup-2026, и отметил аспекты, которые еще требуют работы. Слова приводит Суспільне Спорт.
Конечно, провели как анализ каждой игры, так и полный анализ всех матчей. У нас есть проблемы в защите, как и были, но я считаю, что с каждой игрой мы это улучшаем. Немного у нас слишком много потерь. Но есть и позитивные моменты: мы хотели играть в быстрый гандбол, у нас в среднем восемь голов с переходов различных: с первого темпа, со второго. От восьми до десяти, если мы забрасываем 30 голов за матч — это очень важно. Это не то чтобы легкие голы, но их проще забивать в современном гандболе.
