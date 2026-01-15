Сегодня сборная Украины начнет путь на Евро-2026
Первыми соперниками «сине-желтых» станет Норвегия
около 9 часов назад
Фото: ФГУ
15 января сборная Украины проведет матч-открытие чемпионата Европы-2026 по гандболу.
Первыми соперниками «сине-желтых» станут хозяева квартета C Норвегия. Матч Норвегия – Украина будет транслироваться на телеканале Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 21:30 по киевскому времени.
Отметим, что также в группе украинцы встретятся с национальными командами Франции и Чехии.
Напомним, что в рамках подготовки к Евро сборная Украины на Yellow Cup уступила Швейцарии и Северной Македонии, а также обыграла Бахрейн.