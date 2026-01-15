Олег Шумейко

15 января сборная Украины проведет матч-открытие чемпионата Европы-2026 по гандболу.

Первыми соперниками «сине-желтых» станут хозяева квартета C Норвегия. Матч Норвегия – Украина будет транслироваться на телеканале Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 21:30 по киевскому времени.

Отметим, что также в группе украинцы встретятся с национальными командами Франции и Чехии.

Напомним, что в рамках подготовки к Евро сборная Украины на Yellow Cup уступила Швейцарии и Северной Македонии, а также обыграла Бахрейн.