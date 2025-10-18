Квалификация Евро-2026. Украина – Сербия. Видеотрансляция
Матч смотрите на Суспільне Спорт 19 октября. Начало – в 19:00
36 минут назад
Фото: ФГУ
19 октября состоится матч 2-го тура квалификации чемпионата Европы-2026 между сборными Украины и Сербии.
Трансляция матча пройдет на телеканале Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 19:00 по киевскому времени.
Напомним, что на старте отбора украинцы уступили Швеции (25:33), а сербы обыграли Литву (42:33). Сербы в группе расположены на первом месте, в то время как украинцы занимают третью позицию.