В сборной Швеции оценили победу над Украиной на старте квалификации Евро-2026: «Мы не сыграли так, как хотели»
Шведки отметили, что украинские игроки хорошо защищались
20 минут назад
Левая полусредняя Джамина Робертс и правая крайняя Натали Хагман сборной Швеции по гандболу оценили в интервью EHF победу в первом матче квалификации чемпионата Европы-2026 над Украиной:
Было хорошо, что мы одержали победу, но мы должны ожидать от себя большего. В то же время, Украина хорошо сыграла и была очень агрессивной в защите, что немного нас блокировало. Но нам удалось победить, и это было самое главное сегодня.
В первой игре против Украины мы не сыграли так, как хотели, поэтому в матче с Литвой очень хотим сыграть лучше. Нам нужно сосредоточиться на том, о чем мы говорили и что тренировали. Если нам это удастся, я уверена, что мы поедем домой с двумя очками.
Напомним, что 19 октября украинки встретятся с Сербией, которая в первом туре обыграла Литву (42:33).