Владимир Кириченко

Левый полусредний сборной Украины Игорь Турченко станет игроком французского Нанта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Турченко присоединится к команде в июле 2026 года, а в сезоне-2025/26 будет играть в составе Лиможа.

«Я очень рад, что подписал контракт с Нантом – топовым клубом с опытными игроками, которые играют ради победы и с большой жаждой борьбы в каждом матче. Это новый вызов для меня, и я с нетерпением жду начала этого нового приключения».

Контракт с Нантом рассчитан на три года.

Напомним, Международная федерация гандбола обратилась к МОК с просьбой допустить россиян до турниров.