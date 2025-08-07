Лидер сборной Украины станет игроком французского гранда
Контракт рассчитан на три года
около 2 часов назад
Игорь Турченко / Фото - lh-handball.fr
Левый полусредний сборной Украины Игорь Турченко станет игроком французского Нанта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Турченко присоединится к команде в июле 2026 года, а в сезоне-2025/26 будет играть в составе Лиможа.
«Я очень рад, что подписал контракт с Нантом – топовым клубом с опытными игроками, которые играют ради победы и с большой жаждой борьбы в каждом матче.
Это новый вызов для меня, и я с нетерпением жду начала этого нового приключения».
Контракт с Нантом рассчитан на три года.
