Фиаско сборной Украины против Франции – повторение крупнейшего поражения в истории Евро
Наша команда продолжает устанавливать антирекорды
около 1 часа назад
Мужская сборная Украины по гандболу проиграла Франции во втором матче предварительного раундаЕвро-2026 (26:46).
Сборная Украины впервые в истории турнира пропустила 46 голов. До этого наибольшим показателем было 42 гола.
Поражение от Франции стало повторением самого большого проигрыша в истории чемпионатов Европы. В 1998 году Македония уступила -20 Чехии.
Это также самое большое поражение и наибольшее количество пропущенных голов в истории сборной Украины. Предыдущий рекорд самого большого поражения украинцы установили в первом туре Евро-2026 против Норвегии (22:39).
В последнем туре Украина 19 января сыграет против Чехии. Команда досрочно потеряла шансы выйти в основной раунд турнира.
Напомним, сборная Украины проиграла Норвегии в первом матче чемпионата Европы-2026.