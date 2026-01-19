Владимир Кириченко

Мужская сборная Украины по гандболу проиграла Франции во втором матче предварительного раундаЕвро-2026 (26:46).

Сборная Украины впервые в истории турнира пропустила 46 голов. До этого наибольшим показателем было 42 гола.

Поражение от Франции стало повторением самого большого проигрыша в истории чемпионатов Европы. В 1998 году Македония уступила -20 Чехии.

Это также самое большое поражение и наибольшее количество пропущенных голов в истории сборной Украины. Предыдущий рекорд самого большого поражения украинцы установили в первом туре Евро-2026 против Норвегии (22:39).

В последнем туре Украина 19 января сыграет против Чехии. Команда досрочно потеряла шансы выйти в основной раунд турнира.

Напомним, сборная Украины проиграла Норвегии в первом матче чемпионата Европы-2026.