Сергей Разумовский

Женская сборная Украины по гандболу потерпела поражение от Сербии в заключительном матче второго этапа квалификации. Встреча завершилась со счетом 21:30, однако даже такой результат не помешал украинской команде выполнить главную задачу и пробиться в финальную часть чемпионата Европы-2026.

Несмотря на неудачу в последнем туре, сборная Украины сумела сохранить шансы на выход на континентальное первенство благодаря предыдущим результатам. Сине-желтые завершили выступления в группе 5 на третьей позиции, имея в активе четыре очка. Этого оказалось достаточно, чтобы оказаться среди лучших команд, занявших третьи места в своих отборочных группах.

Таким образом, украинская команда все же получила путевку на Евро-2026, несмотря на поражение в заключительном поединке квалификации. Для сборной это важный результат, который позволит команде представить Украину на крупном международном турнире и продолжить развитие на высоком уровне.

Евро-2026 (женщины), квалификация. Второй этап, шестой тур

Сербия – Украина 30:21

Финальная часть женского чемпионата Европы 2026 года по гандболу пройдет с 20 по 26 декабря. Именно в эти даты сильнейшие национальные команды континента будут бороться за престижный трофей.

Ранее Украина уступила Швеции (23:34).