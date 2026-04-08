Женская сборная Украины по гандболу уступила Швеции в матче квалификации Евро-2026
Заключительную игру сине-желтые проведут против Сербии
41 минуту назад
Фото: ФГУ
Женская сборная Украины по гандболу потерпела поражение от национальной команды Швеции в квалификации чемпионата Европы. Матч в словацкой Шали завершился со счетом 23:34.
Наибольшее количество мячей в составе сине-желтых забросили Татьяна Росоха (6) и Карина Колодюк (5). Украинки реализовали 5 из 9 пенальти.
После трех поражений в отборе Украина занимает третье место в группе, имея одинаковое количество очков с Сербией.
Решающий матч за выход на Евро-2026 состоится 12 апреля в 19.00 против сборной Сербии.
