Сборная Украины завершила Кубок Карпат победой над Грузией
Самым результативным игроком матча в составе украинцев стал Илья Близнюк
около 9 часов назад
Мужская сборная Украины по гандболу завершила выступление на Кубке Карпат в румынском Байя-Маре победой над национальной командой Грузии.
Украинцы контролировали игру и не позволили сопернику изменить ход поединка.
Самым результативным игроком матча в составе украинцев стал Илья Близнюк, отметившийся семью голами.
Кубок Карпат-2025. Румыния
Грузия – Украина 28:32 (14:16)
Напомним, что ранее украинцы минимально уступили сборным Румынии и Словакии.
Следующим этапом подготовки к Евро-2026 станет участие в традиционном январском турнире Yellow Cup в швейцарском Винтертуре.