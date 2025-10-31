Сборная Украины потерпела поражение от Румынии на Кубке Карпат-2025
Самым результативным в составе украинцев стал Игорь Турченко
22 минуты назад
Фото: ФГУ
Сборная Украины по гандболу потерпела поражение от Румынии в первом матче Кубка Карпат-2025, который проходит в румынском Бая-Маре.
Самым результативным в составе украинской команды стал Игорь Турченко — 6 мячей.
Кубок Карпат-2025. Румыния
Румыния — Украина 33:30 (20:9)
В другом матче первого игрового дня сборная Грузии победила Словакию со счетом 31:28.
Следующий матч сине-желтые проведут 1 ноября против Словакии. Начало игры в 14:30.
Сборная Украины проведет турнир в рамках подготовки к Евро-2026.