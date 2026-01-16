В сборной Украины назвали план на матч Евро с триумфаторами чемпионата Европы
17 января «сине-желтые» встретятся с Францией
около 1 часа назад
Фото: колективні зображення
Главный тренер мужской команды Украины Вадим Бражник высказался в интервью Суспільне Спорт о встрече с Францией во втором круге Евро-2026:
Далее нас ожидает еще более серьезный соперник. Франция – фаворит турнира и действующие чемпионы Европы. У нас нет выбора – мы будем играть и будем бороться, набираться опыта, которого многим нашим игрокам еще не хватает. Мы не опускаем головы и идем дальше.
Напомним, что матч Украина – Франция состоится 17 января.