Вратарь сборной Украины по гандболу Антон Терехов оценил в интервью Суспильне Спорт выступление команды на Yellow Cup и готовность «сине-желтых» к Евро-2026:

Все прошло хорошо. Хорошо подготовились, потренировались, сыграли очень важный для нас турнир, где смогли проверить свои силы, в каком физическом и психологическом состоянии команда. Считаю, движемся в правильном направлении, хорошо подготовились и сможем показать нашу лучшую игру на чемпионате Европы.

Сейчас у нас такой микс молодых игроков и опытных. Поэтому я думаю, что это может дать хороший результат. Посмотрим, будем сражаться, бороться за каждый мяч и играть на победу.