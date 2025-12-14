Денис Седашев

Мужская сборная Украины по биатлону финишировала седьмой в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Такой результат команде принес капитан национальной сборной Дмитрий Пидручный, который на заключительном этапе смог поднять Украину в ТОП-10. В целом украинцы использовали шесть дополнительных патронов.

За сине-желтых выступали — Богдан Цимбал, Виталий Манзин, Богдан Борковский и Дмитрий Пидручный.

Победу в мужской эстафете одержала сборная Норвегии с временем 1:11:54,8 (0+3). Вторыми стали биатлонисты Франции — +43,1 (0+8), третье место заняла команда Швеции — +1:05,7 (0+9). Украина проиграла победителям 3 минуты 9,6 секунды.

Украинская мужская сборная получила серебро ЧМ-2011 спустя 14 лет.