Амосов дебютировал в UFC яркой победой над ветераном ММА
Украинец уничтожил своего соперника в первом раунде
около 4 часов назад
Ярослав Амосов / Фото - ВВС
В ночь на 14 декабря украинский боец ММА полусреднего дивизиона Ярослав Амосов (29-1) дебютировал в UFC.
На турнире UFC on ESPN 73 Ярослав провел поединок против американского ветерана Нила Магни (31-14).
Поединок завершился победой украинца удушающим приемом в 1-м раунде.
Ранее Амосов выступал в Bellator, контракт с которым закончился в сентябре 2024 года. Он владел титулом организации в полусредней весовой категории.
Первый staredown Амосова в UFC.
