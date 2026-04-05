Тренерский штаб женской сборной Украины определил состав на матчи отборочного турнира Евро-2026
Украинки сыграют против Швеции и Сербии
около 9 часов назад
Тренерский штаб женской сборной Украины по гандболу обнародовал список игрокинь, которые будут готовиться к заключительным матчам квалификации чемпионата Европы.
Сине-желтые сыграют против Швеции 8 апреля и Сербии 12 апреля.
Подготовительный сбор команды начинается 5 апреля в словацком городе Требишов.
Состав сборной Украины на матчи против Швеции и Сербии
Вратари
Мария Гладун (Баник Мост, Чехия), Елизавета Пастеляк (Спартак-ШВСМ, Украина), Анастасия Лазорак (Ювента, Словакия).
Полевые игроки
Левые крайние: Виктория Мальована (Галычанка, Украина), Надежда Фурман (Спартак-ШВСМ, Украина).
Левые полусредние: Юлия Андрейчук (Салерно, Италия), Анастасия Пархоменко (Спартак-ШВСМ, Украина), Карина Соскида (Ювента, Словакия), Анастасия Оржаховская (Спартак-ШВСМ, Украина).
Разыгрывающие: Тамара Смбатян (Альба Фехервар, Венгрия), Любовь Россоха (Кишварда, Венгрия), Анастасия Бондаренко (Рух Калищ, Польша).
Правая крайняя: Дарья Корец (Спартак-ШВСМ, Украина).
Правые полусредние: Милана Шукаль (Кобежице, Польша), Ирина Компаниец (Ювента, Словакия).
Линейные: Карина Колодюк (Галычанка, Украина), Ирина Прокопяк (Галычанка, Украина).
Тренерский штаб
Андрей Мельник, Богдан Панченко, Лилия Горильская.
Номинально домашний матч против шведок украинки проведут в словацкой Шали, а выездную игру против сербок — в городе Нови-Сад.
