Анахайм разгромил Айлендерс, Нью-Джерси в серии буллитов одолел Торонто
Детройт в овертайме уступил Вегасу
около 5 часов назад
Анахайм – Айлендерс / Фото - NHL
В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи.
Вегас одолел Детройт (4:3), Нью-Джерси вырвал победу у Торонто (4:3 Б), Айлендерс проиграли Анахайму (1:5), Каролина победила Ванкувер (6:4).
НХЛ. Регулярный чемпионат
Детройт – Вегас 3:4 ОТ (3:1, 0:0, 0:2, 0:1)
Нью-Джерси – Торонто 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, по буллитам – 2:0)
Анахайм – Айлендерс 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)
Ванкувер – Каролина 4:6 (2:1, 1:4, 1:1)
Сиэтл – Сент-Луис 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)