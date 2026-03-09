Баффало и Тампа забросили 15 шайб на двоих, Сент-Луис всухую разгромил Анахайм
Питтсбург в овертайме дожал Бостон
около 3 часов назад
Баффало – Тампа-Бэй / Фото - Yahoo
В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи сезона.
Колорадо обыграл Миннесоту (3:2 Б), Питтсбург вырвал победу у Бостона (5:4 ОТ), Баффало победил Тампу (8:7) и результаты других матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Колорадо – Миннесота 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, по буллитам – 2:1)
Питтсбург – Бостон 5:4 ОТ (0:1, 1:2, 3:1, 1:0)
Даллас – Чикаго 4:3 (1:2, 0:0, 2:1, 1:0)
Баффало – Тампа-Бэй 8:7 (1:0, 3:4, 4:3)
Нью-Джерси – Детройт 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Анахайм – Сент-Луис 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Вегас – Эдмонтон 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)