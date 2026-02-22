Четыре безответные шайбы: Сокол уверенно победил Одессу
Киевляне выиграли 10-й матч подряд
Хоккейный клуб Сокол одержал уверенную победу над Одессой в матче регулярного чемпионата Украины.
Счет в встрече был открыт на 13-й минуте — Мазур отметился в воротах одесситов. В конце первого периода преимущество киевлян удвоил Тимченко, реализовав большинство — 2:0.
Во второй двадцатиминутке Чердак также в большинстве довел счет до 3:0, а окончательную точку в матче поставил Захаров, который в третьем периоде снова-таки в большинстве забросил четвертую шайбу Сокола — 4:0.
Регулярный чемпионат Украины
Сокол — Одесса 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 - Мазур (Чердак, Олейник), 12:33, 2:0 - Тимченко (Д. Жеребко, Ратушный, больш.), 15:02, 3:0 - Чердак (Мазур, Бортников, больш.), 31:13, 4:0 - Захаров (Ратушный, Крикля, больш.), 49:35
