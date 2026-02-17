Денис Седашов

Киевский Сокол одержал победу над Штормом в матче регулярного чемпионата Украины.

На 4-й минуте счет открыл Олийнык, а уже в середине периода преимущество Сокола удвоил Чердак. В конце стартовой двадцатиминутки Мазур довел счет до — 3:0.

Второй период также начался с гола киевлян: Захаров сделал счет 4:0. Хоккеисты Шторма ответили шайбой Трущенко после паса Алексюка, но уже через полторы минуты Чердак оформил дубль, использовав передачу Дениса Жеребка — 5:1. До второго перерыва Шторм еще раз сократил отставание — отличился Ревука.

В третьем периоде Сокол спокойно довел матч до победы. Окончательную точку поставил Захаров, который забросил вторую шайбу в матче — 6:2.

Регулярный чемпионат Украины

Шторм — Сокол 2:6 (0:3, 2:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 - Олийнык, 03:16, 0:2 - Чердак (Савчук), 10:31, 0:3 - Мазур (Захаров, Тимченко), 15:50, 0:4 - Захаров (Скороход, Тимченко), 21:45, 1:4 - Трущенко (Алексюк), 28:22, 1:5 - Чердак (Д. Жеребко), 29:48, 2:5 - Ревука (Алексюк), 32:36, 2:6 - Захаров (Мазур), 57:13

Сокол обыграл Кременчуг в регулярном чемпионате Украины.