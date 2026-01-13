Денис Седашев

Кременчуг одержал победу над Одессой в матче регулярного чемпионата Украины по хоккею.

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт только в начале второй 20-минутки — Матусевич вывел Кременчуг вперёд. Вскоре Лялька удвоил преимущество хозяев.

Одесса сократила отставание усилиями Кобикова, а уже в третьей 20-минутке Росляков сравнял счёт — 2:2. Однако хозяева быстро вернули себе преимущество: Матусевич оформил дубль, после чего Безуглый забросил четвёртую шайбу.

Регулярный чемпионат Украины

Кременчуг — Одесса 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 - Матусевич (Безуглый, Попережай), 24:07, 2:0 - Лялька (Матусевич, Панков), 25:27, 2:1 - Кобиков (Кобыльник, Абдуллаев), 26:07, 2:2 - Росляков (Бабинец, Абдуллаев), 42:43, 3:2 - Матусевич (Поляхов, Матёрыкин), 46:18, 4:2 - Безуглый (Лялька, Матусевич)

