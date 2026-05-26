Сергей Разумовский

Во вторник, 26 мая, завершился групповой этап чемпионата мира-2026 по хоккею. В последний игровой день состоялись шесть матчей, по итогам которых окончательно определились все участники плей-офф.

Группа A

В группе А сборная Латвии не оставила шансов Венгрии, одержав разгромную победу со счётом 8:1. США в решающем для себя матче уверенно обыграли Австрию — 4:1 — и пробились в четвертьфинал. Швейцария же в поединке за первое место в группе одолела Финляндию со счётом 4:2, решив судьбу матча в третьем периоде.

Чемпионат мира-2026, групповой этап

Венгрия – Латвия 1:8 (0:3, 1:2, 0:3)

США – Австрия 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Швейцария – Финляндия 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)

Турнирная таблица

Таким образом, в плей-офф из группы А вышли Швейцария — 21 очко, Финляндия — 18, Латвия — 12 и США — 11. Последнее место в группе заняла Великобритания, которая не набрала ни одного очка и покидает элитный дивизион.

Группа B

В группе B Норвегия в напряжённом матче одолела Данию в овертайме — 4:3 — и завершила групповой этап на втором месте. Швеция обыграла Словакию со счётом 4:2, выиграв два последних периода. А Канада совершила волевую победу над Чехией — 3:2, вырвав первое место в группе после камбэка в заключительной двадцатиминутке.

Норвегия – Дания 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1; 1:0)

Швеция – Словакия 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Чехия– Канада 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Турнирная таблица

По итогам матчей из группы B в четвертьфинал вышли Канада — 20 очков, Норвегия — 15, Чехия — 13 и Швеция — 12. Италия завершила турнир на последнем месте, имея лишь 1 очко, и выбыла из элитного дивизиона.

