Каролина всухую обыграла Рейнджерс, Тампа разгромила Флорида
Нью-Джерси уступил Айлендерс
около 3 часов назад
Рейнджерс – Каролина / Фото - Yahoo
В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи.
Вашингтон победил Нэшвилл (4:2), Филадельфия уступила Оттаве и другие результаты матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Нью-Джерси – Айлендерс 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Рейнджерс – Каролина 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Баффало – Питтсбург 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Вашингтон – Нэшвилл 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Филадельфия – Оттава 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Тампа-Бей – Флорида 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Вегас – Лос-Анджелес 4:1 (4:1, 0:0, 0:0)