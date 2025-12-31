Хоккейный клуб Давос стал победителем 97-го розыгрыша престижного Кубка Шпенглера, переиграв в финале американскую студенческую сборную U.S. Collegiate Selects со счетом 6:3. Решающие три шайбы были заброшены хозяевами в последние пять минут матча. Авторами голов стали Филип Задина, Энцо Корви и Матей Странский. Для Давоса это уже 17-й титул престижного турнира.

После тяжелого полуфинала против Фрибурга-Готтерона хозяевам понадобилось время, чтобы войти в ритм, однако первое же большинство принесло успех – Расмус Асплунд быстро открыл счет после выигранного вбрасывания Корви. Американцы ответили шайбой Райана Уолша, но вскоре Адам Тамбеллини снова вывел Давос вперед – 2:1.

Второй период начался с активных действий студентов, которые сравняли счет после нестандартного рикошета от ворот. Команды обменялись еще двумя эффектными голами: Тамбеллини оформил дубль, а Джек Муса восстановил равновесие – 3:3.

В третьем периоде Давос не реализовал длительное большинство, однако в конце встречи воспользовался своим физическим преимуществом. Задина, Корви и Странски довели дело до уверенной победы – 6:3.