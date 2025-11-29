Киев Кэпиталз одержали 16-ю победу в Балтийской лиге
Киевляне обыграли Ригу
Фото: Киев Кэпиталз
В матче регулярного чемпионата Балтийской лиги по хоккею Киев Кэпиталз обыграли Ригу 4:1.
Благодаря 16-й победе в сезоне киевляне добрались до лидера Лиепаи и делят первое место в турнирной таблице, проведя на две встречи меньше, чем другой лидер чемпионата.
Балтийская Лига. Регулярный чемпионат
Киев Кэпиталз – Рига 4:1
Шайбы:
1:0 Денис Гончаренко
2:0 Мартиньш Карсумс
2:1 Эрнест Вальбахс
3:1 Сем Ху
4:1 Сем Ху
