Киев Кэпиталз одержал победу над Призмой в Балтийской хоккейной лиге
Дублем в составе украинской команды отметился Марат Сарока
около 2 часов назад
Фото: ХК Киев Кэпиталс
Киев Кэпиталз одержал очередную победу над Призмой в матче Балтийской хоккейной лиги.
Уже в первом периоде украинская команда трижды отметилась в воротах соперника — точные броски сделали Карсумс, Царьковский и Сарока. Во втором периоде команды обменялись голами.
В начале заключительного игрового отрезка Риекстиньш забросил вторую шайбу для Призмы, но подопечные Олега Тимченко ответили двумя точными бросками, доведя счет до 4:2 в свою пользу.
Балтийская лига
Рига Призма – Киев Кэпиталз – 2:6 (0:3, 1:1, 1:2)
Следующий матч Киев Кэпиталз в Балтийской лиге проведет 26 ноября против Пункс Вильнюс.
