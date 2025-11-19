Киев Кэпиталз победил Земгале в Балтийской лиге
Украинская команда одержала третью победу подряд
21 минуту назад
Фото: ХК Kyiv Capitals
Киев Кэпиталз одержал победу над Земгале в матче Балтийской хоккейной лиги.
Столичный клуб открыл счет уже в начале встречи — Кривоножкин точным броском вывел команду вперед. Соперники быстро восстановили паритет, так что первый период завершился вничью.
Во второй 20-минутке киевляне полностью перехватили инициативу. Сначала Царьковский реализовал большинство, а затем Андрейкив установил окончательный счет в матче.
Балтийская лига
Киев Кэпиталз — Земгале 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
