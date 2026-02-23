Денис Седашов

Киев Кепиталс обыграл Мого в регулярном матче Балтийской лиги.

Киевляне уверенно начали игру благодаря шайбе Андрейкива. Во втором периоде команды устроили голевую перестрелку: на гол Бишкинса подопечные Вадима Шахрайчука ответили точными бросками от Кривоножкина и Ковальчука в течение одной минуты.

В финальной двадцатиминутке латвийцы пытались отыграться, но шайбы Фурсы и Ципрусса сняли вопрос о победителе.

Балтийская лига. Регулярный чемпионат

Киев Кепиталс (Украина) – Мого (Латвия) 5:3 (1:0; 2:2; 2:1)

Шайбы: 1:0 – Андрейкив (Янсонс, Новиковс), 08:15, 1:1 – Бишкинс (Фененко, Мейя), 25:49, 2:1 – Кривоножкин (Гончаренко, Царковский), 26:06, 3:1 – Ковальчук (Ципрусс, Янсонс), 27:09, 3:2 – Желубовскис (Зиеминьш, Якобсонс – больше), 37:36, 4:2 – Фурса (Карсумс – больше), 52:56, 4:3 – Фененко (Бишкинс, Бичевскис), 55:55, 5:3 – Ципрусс, 57:55

Украинская команда занимает второе место в турнирной таблице с 57 очками в активе.

Киев Кепиталс одержали победу в самом результативном матче Балтийской лиги.