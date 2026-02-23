«Годы тишины и веры»: Усик рассказал, что на самом деле стоит за его большими победами
Украинец раскрыл философию своей подготовки к поединкам
около 9 часов назад
Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) поделился размышлениями о своей многолетней карьере.
В своем Telegram-канале звездный боксер подчеркнул, что за каждым большим успехом стоит колоссальная работа, которая обычно остается вне внимания публики.
Каждый этап моей карьеры был уроком. Начало научило меня стремиться. Большие бои — оставаться спокойным. Люди видят сам поединок. Но не видят годы тишины, работы и веры перед ним. Мой угол знает это. Потому что он был рядом на каждом этапе этого пути.
Напомним, свой последний поединок Александр Усик провел в июле 2025 года.
