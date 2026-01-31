Київ-Кепіталз обыграл Моего в матче Балтийской лиги
Украинская команда вернулась на первую строчку турнирной таблицы
около 1 часа назад
Киев-Кэпиталз одержал победу над Мого в матче регулярного чемпионата Балтийской лиги.
Украинская команда открыла счёт в встрече — отличился Беговс. Во втором периоде латвийский клуб смог сравнять благодаря шайбе Фененко, однако вскоре Кэпиталз снова вышли вперёд: Андрейкив реализовал атаку в меньшинстве.
На старте третьей двадцатиминутки преимущество киевлян укрепил Новиковс, который сделал счёт 3:1. Гости сократили отставание на последней минуте матча — Земитис реализовал момент за 45 секунд до финальной сирены, но спасти игру Мого не удалось.
Балтийская лига
Киев Кэпиталз – Мого 3:2 (1:0; 1:1; 1:1)
Шайбы: 1:0 – Беговс, 06:25; 1:1 – Фененко, 30:53; 2:1 – Андрейкив (Беговс, – меньшинство), 33:00; 3:1 – Новиковс (Зельц), 47:50; 3:2 – Земитис (Спруктс), 59:15
Киев Кэпиталз уступили и потеряли возможность вернуться на первое место Балтийской лиги.
