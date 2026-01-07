Денис Седашов

Киев Кэпиталз потерпел третье подряд поражение в Балтийской лиге, уступив латвийскому Земгале в овертайме.

Украинская команда удачно начала матч и открыла счет благодаря шайбе Беговса. Во втором периоде хозяева льда сравняли результат после точного броска Ансио, однако еще до перерыва Ян снова вывел Киев Кэпиталз вперед.

На старте третьего периода Беговс оформил дубль, увеличив преимущество киевлян до двух шайб — 3:1. Однако, Земгале сумел отыграться: сначала Сейлис сократил отставание, а затем Брантс сравнял счет и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время решающую шайбу забросил Забусовс, который принес Земгале победу со счетом 4:3.

Балтийская лига

Земгале — Киев Кэпиталз 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Поражение от латвийской команды стало для Киев Кэпиталз уже третьим подряд в Балтийской лиге.

