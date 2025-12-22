Денис Седашов

Киев Кэпиталз потерпел второе подряд поражение в Балтийской хоккейной лиге. Украинская команда уступила латвийской Лиепае в напряженном матче, судьба которого решилась только в овертайме.

Счет в встрече открыли хозяева — шайбу забросил Кевинс Страдниекс. Во втором периоде киевляне перехватили инициативу: Ян реализовал численное преимущество, сравняв счет, а позже Мартинс Карсумс вывел Киев Кэпиталз вперед.

Тем не менее, удержать преимущество украинцам не удалось. В начале третьего периода Лиепая восстановила равновесие благодаря шайбе Даниелса Андерсонса. Основное время завершилось вничью, а в овертайме решающую шайбу забросил Густавс Круминьш, который принес победу латвийской команде.

Отметим, что после первой заброшенной шайбы в матче болельщики латвийской Лиепаи провели традиционную благотворительную акцию Teddy Bear Toss. Фаны массово выбросили на лед плюшевых медведей, приурочив инициативу к рождественским праздникам. Собранные игрушки будут переданы в детские дома.



Балтийская лига

Лиепая — Киев Кэпиталз 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

