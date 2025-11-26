Кременчуг обыграл Крижинку в чемпионате Украины
Чемпионы забросили сопернику 6 шайб
около 1 часа назад
Фото: ФХУ
Кременчуг в рамках регулярного чемпионата Украины по хоккею обыграл Крыжинку-Кэпиталз.
Чемпионы Украины забросили соперникам 6 шайб и одержали 7 победу в сезоне в ЧУ. Крыжинка же до сих пор идет без побед после 10 матчей.
Чемпионат Украины. Регулярный чемпионат
Кременчуг – Крыжинка-Кэпиталз 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)
Шайбы:
0:1 – Мерзляк (Васильев), 05:22,
1:1 – Брага (Панков), 09:24,
2:1 – Геворкян (Середницкий, Кривошапкин), 19:24,
3:1 – Середницкий (Поддубный, Лялька), 19:40,
4:1 – Кривошапкин (Андрущенко, Геворкян), 32:39,
5:1 – Геворкян (Середницкий, Кривошапкин), 35:11,
5:2 – Панченко (Разумов, Лапко), Б 56:10,
6:2 – Абаджан (Геворкян, Брага), 59:43
Поделиться