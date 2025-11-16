Сокол нанес Кременчуку второе поражение в сезоне
Последнее слово в матче сказал Матвей Бурдаков
около 5 часов назад
Сокол одержал победу над Кременчугом в регулярном чемпионате Украины по хоккею.
Команды активно начали матч, обменявшись шайбами в первом периоде. Во второй 20-минутке киевляне перехватили инициативу — Виктор Захаров и Вадим Мазур вывели Сокол вперед. Хозяева сократили отставание благодаря броску Данила Кривенко, однако в конце игры Матвей Бурдаков забросил четвертую шайбу и закрепил успех гостей.
Регулярный чемпионат Украины по хоккею
Кременчуг — Сокол 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Шайбы: 1:0 - Лялька (Середницкий, Паньков, бол.), 05:48, 1:1 - Чердак (Олейник, Мазур, бол.), 17:56, 1:2 - Захаров (Полоницкий, бол.), 30:47, 1:3 - Мазур (Чердак, Олейник), 31:26, 2:3 - Кривенко (Лялька, Середницкий, бол.), 33:23, 2:4 - Бурдаков (Олейник, Чердак), 35:39
Поражение стало для Кременчуга вторым в сезоне.
