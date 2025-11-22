Кременчуг забросил девять шайб Одесской области в матче регулярного чемпионата Украины
Форвард Кременчуга Глеб Крівошапкін оформил хет-трик
около 2 часов назад
Кременчуг нанес разгромное поражение Одесщине в матче регулярного чемпионата Украины по хоккею.
Лидер чемпионата забросил одесситам девять шайб. 9:0.
Форвард Кременчуга Глеб Кривошапкин оформил хет-трик.
Регулярный чемпионат Украины по хоккею
Кременчуг — Одесщина 9:0 (6:0, 2:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 - Кривошапкин (Геворкян, Середницкий), 01:10, 2:0 - Середницкий (Кривошапкин, Безуглый), 04:09, 3:0 - Геворкян (Кривошапкин, Середницкий), 08:07, 4:0 - Андрющенко (Лялька, Безуглый), 08:26, 5:0 - Кривенко (Абаджян, Поперечай), 14:42, 6:0 - Андрющенко (Колесник), 17:04, 7:0 - Матусевич (Кривошапкин, Лялька, больш.), 34:09, 8:0 - Кривошапкин (Брага, меньш.), 38:43, 9:0 - Кривошапкин (Панков, Геворкян), 46:36
