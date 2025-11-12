Кременчуг одержал победу над Крижинкой, которая вернулась после скандала
Чемпионы Украины забросили соперникам 5 шайб
1 день назад
Фото: ФХУ
12 ноября в рамках регулярного чемпионата Украины по хоккею состоялась одна встреча.
После международной паузы Кременчуг обыграл Крыжинка-Кэпиталз. Отметим, что накануне Крыжинка объявила о возвращении в чемпионат после урегулирования вопросов с ФХУ.
Чемпионат Украины. Регулярный чемпионат
Крыжинка-Кэпиталз – Кременчуг 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)
Шайбы:
1:0 – Панченко, 04:17
1:1 – Геворкян, 13:08
1:2 – Андрущенко, 32:07
1:3 – Попережай, 44:33
1:4 – Андрющенко, 52:00
1:5 – Абаджян, 54:29
2:5 – Панченко (б) 56:58
