Кременчуг пропустил 11 шайб от румынского Георге в Континентальном кубке.
Украинская команда завершила борьбу в турнире
7 минут назад
Фото: ХК Кременчуг
Действующий чемпион Украины по хоккею Кременчук потерпел разгромное поражение от румынского клуба Георгеня в третьем матче первого раунда Континентального кубка.
Украинская команда уступила со счетом 0:11, не сумев навязать борьбу сопернику.
Континентальный кубок. Первый раунд
Георгеня — Кременчук 11:0 (3:0, 4:0, 4:0)
В первом матче Кременчук обыграл Академию Будапешт (3:2). А во втором матче украинский клуб разгромил Црвену Звезду (12:0).