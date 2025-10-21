Кременчуг потерпел первое поражение в регулярном чемпионате Украины
Горожане уступили Шторму в овертайме
36 минут назад
Хоккейный клуб Шторм одержал трудную победу над Кременчугом в матче регулярного чемпионата Украины, вырвав победу в овертайме.
В составе горожан дубль оформил Вячеслав Андрущенко. Победу Шторму в овертайме принес Илья Крикля.
Для Кременчуга это первое поражение в ЧУ.
Чемпионат Украины по хоккею
Шторм – Кременчуг 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 - Андрющенко (Панков, Кривенко), 08:47, 1:1 - Кругляков (Стецюра, Мосюк), 30:54, 1:2 - Андрющенко (Середницкий, Лялька), 32:28, 3:1 - Лялька (Андрющенко, Пиддубный), 43:48, 2:3 - Ратушный (Крикля, Сидоренко), 44:30, 3:3 - Стоцкий (Стецюра, Мосюк), 48:07, 4:3 - Крикля
После этого тура Шторм, Сокол и Кременчуг возглавляют турнирную таблицу, имея по 7 очков.
