Кременчуг обыграл Одесщину в матче регулярного чемпионата Украины
Горожане возглавляют турнирную таблицу с 15 очками
14 минут назад
Кременчуг одержал победу над Одещиной в матче регулярного чемпионата Украины по хоккею.
В составе победителей две шайбы забросили Евгений Абаджян и Владислав Брага.
Регулярный чемпионат Украины по хоккею
Одесщина — Кременчуг 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)
Шайбы: 0:1 - Брага (Попережай, Кривошапкин, бол.), 12:49, 0:2 - Брага (Абаджян, Панков), 14:31, 1:2 - Шевченко (Бабинец, Дворецкий), 16:28, 2:2 - Абдуллаев (Бабинец, Ханин, бол.), 22:03, 2:3 - Абаджян (Середницкий, Матусевич, бол.), 34:18, 2:4 - Кривошапкин (Геворкян, Андрущенко), 50:20, 3:4 - Ханин (Сеник, Дворник), 54:21, 3:5 - Абаджян (Брага, Кривошапкин, бол.), 56:56
Кременчуг возглавляет турнирную таблицу с 15 очками, тогда как Одесщина имеет 8 баллов и в данный момент идёт третьей.
