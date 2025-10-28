Середницкий принёс Кременчугу победу над Штормом в овертайме
Основное время закончилось со счетом 4:4
около 2 часов назад
Кременчуг в овертайме одержал победу над одесским Штормом в очередном матче регулярного чемпионата Украины по хоккею.
Основное время поединка завершилось вничью — 4:4. Лишь в овертайме хозяевам площадки удалось вырвать победу — Богдан Середницкий отличился точным броском.
Регулярный чемпионат Украины
Кременчуг – Шторм 5:4 (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 - Сидоренко (Ратушный, Щербак), 04:23, 0:2 - Стоцкий (Стецюра, Щербак), 07:03, 1:2 - Поперечай (Абаджян, Панков), 19:55, 2:2 - Геворкян (Матусевич, Абаджян, меньш.), 32:15, 3:2 - Лялька (Середницкий, Андрущенко), 34:28, 3:3 - Куцевич (Сидоренко, Щербак), 37:24, 3:4 - Бойко (Ревука, Пойманов), 46:01, 4:4 - Геворкян (Кривошапкин, Брага, больш.), 36:48, 4:5 - Середницкий (Геворкян), 62:24
Следующий матч Кременчуг проведет против Одесщины 31 октября.
