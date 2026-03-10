Денис Седашов

Кременчук одержал победу в первом матче плей-офф против Одесщины. Матч запомнился впечатляющим камбеком гостей, которые смогли нивелировать преимущество в три шайбы за один период.

Хозяева льда активно начали встречу — благодаря дублю Кривошапкина и голу Попережая Кременчук ушел на первый перерыв со счетом 3:0. Однако во втором игровом отрезке Одесщина перехватила инициативу, и Сидоренко и Абдуллаев сенсационно сравняли счет — 3:3.

Судьбу противостояния решил точный бросок Браги в середине третьего периода, который вернул лидерство горожанам и зафиксировал окончательный результат.

Чемпионат Украины. Плей-офф

Кременчук — Одесщина 4:3 (3:0, 0:3, 1:0)

Шайбы: 1:0 - Кривошапкин (Матусевич, Безуглый), 03:16, 2:0 - Кривошапкин (Геворкян, Абаджян), 12:18, 3:0 - Попережай (Кривошапкин, Матусевич, больш.), 17:31, 3:1 - Сидоренко (Абдуллаев, Бабинец, больш.), 23:09, 3:2 - Абдуллаев (Бабинец, Кобыльник, больш.), 33:09, 3:3 - Сидоренко (Ханин, Бабинец), 34:39, 4:3 - Брага (Андрющенко, Абаджян), 50:17

