Сокол начал плей-офф с разгромной победы над Штормом
Хет-трик в матче оформил Виктор Захаров
около 1 часа назад
Киевский Сокол начал выступления в плей-офф с убедительной победы. В первом матче серии киевляне разгромили одесский Шторм.
Главным героем встречи стал капитан киевлян Виктор Захаров, оформивший хет-трик. Не менее значимый вклад в победу внес защитник Евгений Ратушный — на его счету дубль и три результативные передачи.
Чемпионат Украины по хоккею. Плей-офф
Сокол — Шторм 8:0 (1:0, 5:0, 2:0)
Шайбы: 1:0 - Захаров (Бородай, Ратушный), 07:55, 2:0 - Ратушный (Янишевский, Крикля), 32:35, 3:0 - Мазур (Чердак, Полоницкий), 33:48, 4:0 - Тищенко (Горлушко, Савчук), 34:56, 5:0 - Горлушко (Д. Жеребко), 36:40, 6:0 - Захаров (Ратушный, Бородай), 38:00, 7:0 - Захаров (Бородай, Ратушный), 42:39, 8:0 - Ратушный (Захаров, Крикля, большинство), 50:07
Серия: 1:0
Следующая игра между командами состоится 11 марта.
Одесщина завершила регулярный сезон победой над Крыжинкой-Кепиталз.
Поделиться