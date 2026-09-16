Кременчуг разгромил Днепр в стартовом матче Кубка Украины по хоккею
В составе победителей хет-трик оформил Никита Кругляков
Кременчук с разгромом победил Днепр в матче Кубка Украины по хоккею.
Главным героем встречи стал Кругляков, который сделал хет-трик. Также дублем в составе победителей отметился Бондарь, а ещё по шайбе забросили Попережай, Поляков, Брага и Кривошапкин. Днепр ответил точными бросками Степанюка и Делия.
Хоккей. Кубок Украины
Кременчук — Днепр 9:2 (2:1, 3:0, 4:1)
Шайбы: 1:0 - Попережай (Брага, Кривенко), 04:20, 2:0 - Поляков (Пономаренко, Панков), 09:31, 2:1 - Степанюк (Лактионов, Куцевич), 17:02, 3:1 - Кругляков (Андрущенко, Геворкян), 21:24, 4:1 - Брага (Матусевич, боль.), 30:32, 5:1 - Кривошапкин (Материкин, Кругляков, боль.), 15:15, 5:2 - Делий (Степанюк, Лактионов, боль.), 44:20, 6:2 - Кругляков (Кривошапкин, Материкин, боль.), 48:20, 7:2 - Бондарь (Полищук, Малик), 52:05, 8:2 - Бондарь (Малик, Небоян), 52:19, 9:2 - Кругляков (Геворкян, Кривошапкин), 55:00
Свой следующий матч Днепр проведет против Одесчины, а Кременчук встретится с тем же соперником в пятницу.
Определились участники и расписание матчей Кубка Украины по хоккею.