Опубликован календарь матчей сборной Украины на ЧМ-2027 по хоккею
Первую игру сине-желтые проведут 14 мая
Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала расписание матчей чемпионата мира 2027 в элитном дивизионе.
Сборная Украины, которая пробилась в высший дивизион по итогам выступлений в группе IA ЧМ-2026, сыграет в группе А.
Для сине-желтых это будет первое участие в элите за последние 20 лет.
Расписание матчей сборной Украины на ЧМ-2027 по хоккею:
14 мая (17:20): Украина — Швеция
16 мая (21:20): Германия — Украина
18 мая (17:20): Украина — Австрия
19 мая (21:20): Словения — Украина
21 мая (17:20): Латвия — Украина
22 мая (21:20): Финляндия — Украина
24 мая (21:20): Украина — Швейцария
В рамках группового этапа украинцы проведут семь поединков.
Капитан сборной Украины результативно дебютировал в Лиге чемпионов.