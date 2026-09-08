Денис Седашов

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала расписание матчей чемпионата мира 2027 в элитном дивизионе.

Сборная Украины, которая пробилась в высший дивизион по итогам выступлений в группе IA ЧМ-2026, сыграет в группе А.

Для сине-желтых это будет первое участие в элите за последние 20 лет.

Расписание матчей сборной Украины на ЧМ-2027 по хоккею:

14 мая (17:20): Украина — Швеция

16 мая (21:20): Германия — Украина

18 мая (17:20): Украина — Австрия

19 мая (21:20): Словения — Украина

21 мая (17:20): Латвия — Украина

22 мая (21:20): Финляндия — Украина

24 мая (21:20): Украина — Швейцария

В рамках группового этапа украинцы проведут семь поединков.

Капитан сборной Украины результативно дебютировал в Лиге чемпионов.