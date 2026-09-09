Определены участники и расписание матчей Кубка Украины по хоккею
Финал будет сыгран 19 сентября
Фото: ХК Сокол
Стал известен полный состав участников и расписание матчей нового розыгрыша Кубка Украины по хоккею.
В турнире примут участие пять клубов, которые по результатам жеребьевки разделены на две группы:
Группа А: Кременчук, Одесщина, Днепр
Группа B: Сокол, Шершни
Победители групп выйдут в финал, который пройдет 19 сентября в 12:00. Все поединки турнира будут транслироваться на YouTube-канале Федерации хоккея Украины.
Календарь матчей:
16 сентября
17:30. Кременчук — Днепр
17 сентября
12:20. Днепр — Одесщина
17:30. Сокол — Шершни
18 сентября
12:00. Шершни — Сокол
17:30. Одесщина — Кременчук
19 сентября
12:00. Финал
Пять клубов сыграют в новом сезоне регулярного чемпионата Украины по хоккею.
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