Денис Седашов

Стал известен полный состав участников и расписание матчей нового розыгрыша Кубка Украины по хоккею.

В турнире примут участие пять клубов, которые по результатам жеребьевки разделены на две группы:

Группа А: Кременчук, Одесщина, Днепр

Группа B: Сокол, Шершни

Победители групп выйдут в финал, который пройдет 19 сентября в 12:00. Все поединки турнира будут транслироваться на YouTube-канале Федерации хоккея Украины.

Календарь матчей:

16 сентября

17:30. Кременчук — Днепр

17 сентября

12:20. Днепр — Одесщина

17:30. Сокол — Шершни

18 сентября

12:00. Шершни — Сокол

17:30. Одесщина — Кременчук

19 сентября

12:00. Финал

Пять клубов сыграют в новом сезоне регулярного чемпионата Украины по хоккею.