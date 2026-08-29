Денис Седашев

Нападающий сборной Украины по хоккею и финского клуба Лукко Даниил Трахт на YouTube-канале «Хоккейный Пульс» поделился мыслями о путях развития и популяризации хоккея в Украине.

По словам форварда, ключевыми факторами являются строительство инфраструктуры, снижение финансового барьера для юных спортсменов и открытость национальной команды.

Я считаю, что это, во-первых, инфраструктура, нужно делать больше катков. И, во-вторых, я считаю, нужно сделать хоккей более доступным для всех семей, чтобы родители не думали, смогут ли они приобрести форму, платить за все это. Но также популяризация хоккея. Сейчас у нас идет война, и мы должны думать, как становиться лучше в этих условиях. Например, я видел, что недавно сборная Украины по футболу проводила свою подготовку дома, в Украине. Конечно, футбол — это другой уровень, чем хоккей, но, наверное, такая популяризация нам бы очень помогла, чтобы молодые ребята и девушки видели, как это вообще — играть в хоккей, как проходят тренировки, могли пообщаться с игроками и увидеть что-то новое. Даниил Трахт

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