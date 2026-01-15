Крижинка одержала дебютную победу в чемпионате Украины
Киевляне забросили 6 шайб Одессе
Фото: ФХУ
В рамках регулярного чемпионата Украины по хоккею состоялась встреча Крыжинка-Кэпиталз и Одесчины.
Киевляне одержали первую победу в сезоне, забросив в ворота соперников 6 шайб. Для представителей Одесчины это 5-е подряд поражение в ЧУ.
Чемпионат Украины. Регулярный чемпионат
Крыжинка-Кэпиталз — Одесчина 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)
Шайбы:
0:1 – Дуюн (Кобильник, Кобиков), 16:44
0:2 – Бабинец (Дворник), 17:25
1:2 – Черненко (Костромитин), 19:35
2:2 – Черненко (Панченко), 20:25
3:2 – Колинько (Разумов, Филиппов), 29:37
4:2 – Разумов (буллит), 45:56
5:2 – Черненко (Разумов) 54:55 Б
5:3 – Абдуллаев (Дворник), 58:47
6:3 – Панченко (пустые ворота), 59:56
