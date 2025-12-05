Одесщина одержала победу над Крыжинкой-Кэпиталз в матче регулярного чемпионата Украины.
Главным героем стал Бехтольд, который оформил дубль в первом периоде
Состоялся очередной матч в регулярном чемпионате Украины по хоккею, в котором Одесщина одержала победу над Крижинка-Кэпиталз.
Главным героем встречи стал Бехтольд, оформивший дубль в первом периоде, обеспечив одесситам уверенный старт. Второй игровой отрезок прошел без заброшенных шайб. В заключительном периоде Крижинка смогла сократить отставание, но на большее столичной команды не хватило — в конце матча хозяева льда забросили еще и третью шайбу, окончательно закрепив победу.
Регулярный чемпионат Украины по хоккею
Крижинка-Кэпиталз — Одесщина 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Шайбы: 0:1 - Бехтольд (Сеник, Дворецкий), 01:59, 0:2 - Бехтольд (Мурин, Кобыльник), 04:09, 1:2 - Панченко (Черненко), 44:01, 1:3 - Лисин (Дворник), 59:47
