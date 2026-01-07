Кременчуг открыл 2026 год разгромной победой, забросив 11 шайб в ворота Кріжинки-Кепіталз.
Дублями в составе победителей отметились Геворкян, Андрущенко и Брага
около 1 часа назад
В регулярном матче чемпионата Украины Кременчуг разгромил Крыжинкин-Кэпиталз.
Дублем у победителей отметились Геворкян, Андрущенко и Брага.
Регулярный чемпионат Украины
Крыжинка – Кременчуг 3:11 (1:4, 1:0, 1:7)
Шайбы: 0:1 – Геворкян (Поляков, Андрущенко), 0:25, 0:2 – Андрущенко (Попережай, Безуглый), 01:33, 1:2 – Панченко (Колинько, Черненко), 06:34, 1:3 – Середницкий (Геворкян, Панков, бол.), 12:25, 1:4 – Дука (Кривенко, Панков), 16:26, 2:4 – Разумов (Панченко, Филипов), 34:18, 2:5 – Матусевич (Лялька, Середницкий), 41:55, 3:5 – Разумов (Мазко, Панченко), 43:16, 3:6 – Безуглый (Андрущенко, Попережай, бол.), 46:59, 3:7 – Брага (Андрущенко, Попережай), 48:00, 3:8 – Геворкян (Матусевич, Поляков), 53:49, 3:9 – Поддубный (Небоян, Дука), 56:04, 3:10 – Брага (Панков, Матусевич), 57:10, 3:11 – Андрущенко (Дука, Кривенко), 57:44
Шторм приостановил участие в чемпионате Украины.
