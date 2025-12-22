Денис Седашов

В 2025 году украинских биатлонистов не будет среди участников ежегодной «Рождественской гонки». Организаторы обнародовали составы десяти команд из девяти стран: Франции, Норвегии, Швейцарии, Австрии, Бельгии, Финляндии, Чехии, Словении и две команды из Германии.

Украинский дуэт должны были сформировать Дмитрий Пидручный и Юлия Джима, но из-за травмы пальца биатлонистки, Украина не смогла выставить команду.

Рождественская гонка состоится 28 декабря на Фельтинс-Арене в немецком Гельзенкирхене.

Пидручный: «С каждой гонкой лучше себя чувствую на трассе и отхожу от последствий болезни».