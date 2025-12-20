Київ Кепіталз проиграл Мого в Балтийской лиге
Единственную шайбу в составе киевлян забросил Александр Новиковс
около 11 часов назад
Фото: Киев Капиталс ХК
Киев Кэпиталз уступили Мого в регулярном чемпионате Балтийской хоккейной лиги.
Украинская команда первой открыла счет в матче — точным броском отличился Александр Новиковс. Однако уже через несколько минут Никс Фененко сравнял счет, а к концу первого периода Янис Земитс вывел Мого вперед — 2:1.
Решающий гол был забит в заключительной 20-минутке: Земитс второй раз отличился в воротах киевлян, установив окончательный счет — 3:1 в пользу латвийской команды.
Балтийская лига
Мого — Киев Кэпиталз 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
