Денис Седашов

Киев Кэпиталз уступили Мого в регулярном чемпионате Балтийской хоккейной лиги.

Украинская команда первой открыла счет в матче — точным броском отличился Александр Новиковс. Однако уже через несколько минут Никс Фененко сравнял счет, а к концу первого периода Янис Земитс вывел Мого вперед — 2:1.

Решающий гол был забит в заключительной 20-минутке: Земитс второй раз отличился в воротах киевлян, установив окончательный счет — 3:1 в пользу латвийской команды.

Балтийская лига

Мого — Киев Кэпиталз 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

